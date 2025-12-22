Associated Press: западные разведслужбы подозревают Россию в разработке оружия против спутников Starlink Илона Маска

Россия предположительно разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на Starlink Илона Маска, пишет Associated Press со ссылкой на разведслужбы двух стран НАТО.

Согласно разведданым, которые цитирует AP, принцип действия этого оружия будет заключаться в том, чтобы создать на орбитах Starlink облако из сотен тысяч высокоплотных поражающих элементов размером в несколько миллиметров, которые будут выводить из строя сразу несколько спутников. Целью этого оружия западные разведки считают ограничения превосходства Запада в космосе, и в частности — спутников Starlink, которые помогают Украине на поле боя.

При этом появляется риск «катастрофического сопутствующего ущерба для других орбитальных систем», пишет AP. Аналитики, опрошенные агентством (с выводами разведки они не ознакомлены), сомневаются, что такое оружие может быть реализовано без неконтролируемого хаоса в космосе для компаний и государств, включая саму Россию и союзнический Китай.

По словам специалиста по космической безопасности из Secure World Foundation Виктории Самсон, которая возглавляет ежегодное исследование систем противоспутникового оружия, она бы «очень удивилась», если бы Россия «решилась на что-то подобное». По мнению Самсон, подобные исследования могут быть «чисто экспериментальными».

Командующий космическим подразделением вооруженных сил Канады бригадный генерал Кристофер Хорнер отметил, что подобные разработки со стороны России «нельзя исключать» в свете предыдущих обвинений США в том, что Россия работает над неизбирательным ядерным оружием космического базирования. «Не могу сказать, что я получал доклады о системе такого типа. Но это не кажется неправдоподобным», — сказал он.

В материалах, с которыми ознакомилось AP, не указано, когда Россия сможет развернуть такую систему, а также не уточняется, проходила ли она испытания и на какой стадии находятся исследования. По словам чиновника, знакомого с выводами разведок, система «находится в стадии активной разработки».

