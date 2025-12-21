Состояние Илона Маска по версии Forbes превысило 700 миллиардов долларов

Состояние владельца Tesla и SpaceX Илона Маска по версии журнала Forbes превысило 700 миллиардов долларов.

Всего лишь пять дней назад Forbes оценивал состояние Маска в 677 миллиардов и называл его первым человеком в мире, превысившим отметку в 600 миллиардов.

На текущий момент оценка состояния бизнесмена составляет 749 миллиардов долларов. Резкий рост объясняется не реальным увеличением богатства Маска, а методикой подсчета, отмечает Forbes.

Накануне Верховный суд штата Делавэр отменил решение нижестоящего суда, признавшего недействительным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla, предоставленных ему советом директоров компании в 2018 году. Сейчас их стоимость оценивается в 139 миллиардов долларов.

На время судебных тяжб Forbes при расчете размера богатства Маска учитывал только 50% стоимости этих опционов. Теперь же она была учтена целиком.

Маск впервые возглавил рейтинг богатейших бизнесменов Forbes в январе 2021 года, когда его состояние оценивалось в 190 миллиардов долларов. В сентябре того же года оценка увеличилась до 200 миллиардов, в ноябре — до 300. Отметку в 400 миллиардов долларов Маск преодоолел в декабре 2024 года, 500 миллиардов — в октябре 2025-го.

