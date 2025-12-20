В Турции упал третий за неделю беспилотник

Неопознанный беспилотник упал в провинции Балыкесир на северо-западе Турции, сообщает местное издание Haberler.

Дрон обнаружили фермеры в поле в районе Маньяс. На беспилотнике не обнаружили каких-либо опознавательных надписей или флагов. Аппарат передали в Анкару на техническую экспертизу.

Это уже третий беспилотник, обнаруженный на территории Турции за неделю.

15 декабря турецкие военные сбили над Черным морем неопознанный беспилотник, летевший в сторону воздушного пространства Турции. На перехват дрона подняли истребитель F-16.

19 декабря в провинции Коджаэли на северо-западе Турции упал еще один дрон. По предварительным данным турецкого МВД, это был беспилотник типа «Орлан-10» российского производства, используемый для разведки и наблюдения.