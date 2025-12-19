МВД Турции сообщило, что на территории страны упал российский беспилотник
Российский беспилотник типа «Орлан-10» упал в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, сообщило министерство внутренних дел страны.
«Был обнаружен беспилотный летательный аппарат, предположительно российского производства, типа „Орлан-10“, используемый для разведки и наблюдения», — говорится в сообщении.
Дрон нашли в районе Чубуклубала в округе Измит. Как сообщают турецкие издания, беспилотник упал в сельской местности, местные жители нашли его практически не поврежденным.
МВД проводит расследование случившегося.
В начале недели, 15 декабря, турецкие военные сбили над Черным морем неопознанный беспилотник, летевший в сторону воздушного пространства Турции. На перехват дрона подняли истребитель F-16. Военные установили, что беспилотник вышел из-под контроля.