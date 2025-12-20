РБК сообщил об ужесточении проверок граждан России в банках Армении, Сербии и Казахстана

Банки «дружественных» стран начали ужесточать проверки и приостанавливать операции по счетам россиян из-за решения Евросоюза о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом пишет РБК, ссылаясь на юристов и финансовых консультантов.

С ограничениями столкнулись как физические, так и юридические лица — при проведении транзакций в евро и долларах. Для них банки усиливают , запрашивая дополнительные документы и увеличивая сроки платежей.

Издание сообщает о случаях отказов в проведении платежей россиянам в сербском Alta Bank и армянских АМИО Банке и Юнибанке. Индивидуальные проверки транзакций и отказы по операциям также возникают у россиян в банках Казахстана, Таджикистана и Омана.