Генштаб ВСУ заявил, что поразил российский военный корабль в Каспийском море

ВСУ поразили российский военный корабль и буровую платформу на нефтегазовом месторождении в Каспийском море, утверждает украинский Генштаб.

По данным военных, в ночь на 19 декабря украинские дроны атаковали патрульный корабль проекта 22460 «Охотник», находившийся неподалеку от нефтегазовой добывающей платформы в Каспийском море.

Также поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского, принадлежащая компании «Лукойл». Платформа задействована в обеспечении топливом вооруженных сил РФ, заявляют в ВСУ. Степень повреждений не уточняются.

Российская сторона не комментировала информацию о возможном поражении военного корабля и буровой платформы в Каспийском море.

В последние месяцы Украина увеличила число атак на объекты нефтяной инфраструктуры России. В частности, дроны ВСУ атаковали несколько танкеров «теневого флота» России в Средиземном море, а также нефтедобывающую платформу в Каспийском море. Владимир Путин в ответ на удары по танкерам грозил «отрезать Украину от моря» и допустил атаки на суда союзников Киева.

