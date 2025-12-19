Военные избили и бросили в лесу Константина Токмакова, составлявшего карту по заказу государства. После его гибели силовики пытались доказать, что он шпион
Вдова одного из ведущих составителей спортивных карт Константина Токмакова, Полина Токмакова, рассказала обстоятельства его гибели в лесу во Владимирской области в апреле 2025 года. Ее рассказ приводится в протоколе отчетной конференции Федерации спортивного ориентирования, прошедшей 29 ноября, сообщает «Медиазона».
По словам вдовы, 52-летний Токмаков получил заказ от директора местной школы по спортивному ориентированию Владимира Горина, который исполнял государственный контракт. Во время работы Токмаков, исследуя район, указанный в контракте, оказался рядом с военными складами, после чего его задержал военный патруль.
Полина Токмакова рассказала, что муж показал военным документы, но их «оказалось недостаточно для обоснования работы возле складов». Тогда военные связались с директором школы Гориным, но не стали отпускать Токмакова, а отвели в комендатуру в Коврове.
«В комендатуре двое военнослужащих за недостатком информации и документов, подозревая Константина в шпионаже стали его жестоко избивать. С наступлением темноты они отвезли моего мужа в лес и там бросили. От полученных травм он скончался в лесу», — приводятся в протоколе слова вдовы.
Когда Токмакова бросили в лесу, он смог подать сигнал SOS, его нашли другие ориентировщики, но картограф умер до того, как на место приехала скорая помощь.
Военных, по словам Полины Токмаковой, задержали через день. Их обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда. Военные признали вину, и заявили, «что приказ командира был побеседовать, а не бить».
Вдова добавила, что после гибели картографа силовики провели «жесткий обыск» в квартире, где он остановился вместе с напарником Александром Ковязиным. «Искали дроны, вещественные доказательства шпионажа. Ковязин был допрошен. Были изъяты вещи моего мужа, все планшеты ноутбуки и гаджеты, а также ноутбук и мобильный телефон Александра Николаевича», — рассказала Токмакова.
Вдова обвинила заказчика работ Владимира Горина в том, что он приложил недостаточно усилий, чтобы спасти ее мужа. Полина Токмакова поблагодарила Федерацию спортивного ориентирования за то, что она после гибели Токмакова разработала документы по безопасной работе картографов.