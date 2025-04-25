«Медиазона»: во Владимирской области военные избили и бросили в лесу одного из ведущих составителей спортивных карт Константина Токмакова. Он погиб

Один из ведущих составителей спортивных карт Константин Токмаков погиб во Владимирской области. По данным «Медиазоны», во время работы у воинской части его избили военные.

О смерти 52-летнего Токмакова сообщила Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области. В организации заявили, что картограф «скоропостижно скончался» во время работы во Владимирской области. Других подробности гибели Токмакова федерация не сообщила.

«Медиазона» обратила внимание на сообщение вдовы Токмакова Полины, которое журналисты издания нашли в одном из публичных чатов по спортивному ориентированию. Она рассказала, что муж «погиб от рук военных, выполняя государственный контракт по созданию спортивной карты». По ее словам, «преступники задержаны, ведется следствие».

Однако, как отмечает «Медиазона», на сайте Владимирского гарнизонного военного суда в последние дни не публиковали информацию об избрании кому-либо меры пресечения.

Источник в сообществе людей, связанных со спортивным ориентированием, рассказал «Медиазоне», что на Токмакова напали двое военных, когда он рисовал карту рядом с воинской частью. Избитого Токмакова бросили в лесу. Он успел передать свои координаты другим картографам и включил фонарик для передачи сигнала SOS, но ему не смогли вовремя помочь. Вскрытие подтвердило, что Токмаков погиб от побоев, утверждает источник.