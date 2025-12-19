В Госдуму внесли законопроект о штрафах для онлайн-кинотеатров за дискредитацию российских «традиционных ценностей»

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о штрафах за дискредитацию российских духовно-нравственных ценностей для онлайн-кинотеатров и социальных сетей. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Владельцев аудиовизуальных сервисов и соцсетей, которые распространяют контент, дискредитирующий «традиционные ценности», будут штрафовать на суммы: до 10 тысяч рублей — граждан, до 100 тысяч рублей — должностных лиц и до 700 тысяч рублей — юридических лиц.

В случае повторного нарушения штрафы будут больше — до 150 тысяч рублей для граждан, 400 тысяч рублей для должностных лиц и от одного до трех миллионов рублей для юрлиц.

Кроме того, вводятся штрафы за неисполнение своевременных требований прекратить распространение контента: до 20 тысяч рублей — для граждан, до 200 тысяч рублей — для должностных лиц и до 1 миллиона рублей — для юрлиц. Также в законопроекте прописаны штрафы за повторное неисполнение.

Закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, вступает в силу с 1 марта 2026 года. Законопроект о штрафах предлагается ввести в действие с этой же даты. Срок давности для привлечения к ответственности депутаты предлагают установить в один год.

При этом, как указано в тексте законопроекта, закон не будет распространяться на произведения, получившие прокатные удостоверения или размещенные в онлайн-сервисах до 1 марта 2026 года.

Опрошенные «Коммерсантом» представители крупных онлайн-кинотеатров называют законопроект «избыточным», отметив, что нет четко обозначенных критериев, какой контент содержит духовно-нравственные ценности.

В октябре 2022 года Владимир Путин поручил утвердить понятие «духовно-нравственные ценности», а в июле 2025-го подписал указ, который предусматривает запрет выдачи прокатных удостоверений фильмам, которые дискредитируют эти ценности. Он вступает в силу 1 марта 2026 года.

