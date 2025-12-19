В белгородском СИЗО нашли мертвым военного, подозреваемого в убийстве и изнасиловании. ФСИН заявила о самоубийстве

В следственном изоляторе Белгорода покончил с собой рядовой Алексей Кострикин, подозреваемый в убийстве и изнасиловании, сообщило со ссылкой на источник местное издание «Фонарь».

Позже в управлении ФСИН по Белгородской области подтвердили эту информацию. Ведомство заявило, что военный покончил с собой в белгородском СИЗО-3 19 декабря.

«Реанимационные мероприятия результата не принесли, врачами скорой помощи была констатирована смерть обвиняемого. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ФСИН. Ведомство проводит проверку.

Российского военного Алексея Кострикина задержали в Белгородской области в конце октября. Следственный комитет сообщил, что рядовой, по версии следствия, находясь в поселке Новая Таволжанка, убил жителя села и изнасиловал его жену, после чего скрылся. Местное издание «Пепел» сообщало, что в преступлении участвовали и другие российские военнослужащие, которых пока не поймали.

В ночь на 1 ноября Кострикин сбежал из-под ареста в Белгороде, угнав автомобиль. Его поймали 5 ноября. При задержании военного ранили.

Позже стало известно, что военного проверяют на причастность к еще одному убийству в Новой Таволжанке. По данным СМИ, ранее Кострикина судили за изнасилование, кражу, разбой и хранение наркотиков.