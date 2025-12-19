Украинские беспилотники атаковали ТЭЦ в Орле и завод «Тольяттиазот»

Украинские беспилотники в ночь на 19 декабря нанесли удары по Орловской, Ростовской и Самарской областям.

В Орловской области повреждения получил «объект коммунальной инфраструктуры», сообщил губернатор Андрей Клычков, не уточняя детали. По словам Клычкова, из-за атаки дронов возникли перебои в подаче тепла и электричества в Советском районе Орла, приостановлена работа местных детских садов и школ. Украинский телеграм-канал Supernova+ со ссылкой на видеосвидетельства очевидцев утверждает, что под удар попала ТЭЦ в Орле.

В Самарской области, сообщает Supernova+, был атакован завод «Тольяттиазот», который является одним из крупнейших производителей аммиака в России и в мире. Официального подтверждения удара про предприятию на момент публикации новости не было. Минобороны РФ в утренней сводке лишь сообщило о шести дронах, сбитых над Орловской областью.

В Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь, из-за атаки беспилотников без света остались жилые дома в Болгарстрое, предприятия в Западной промзоне, а также жители хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района. В Таганроге, написал Слюсарь в своем телеграм-канале, «повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля».

Всего, заявило Минобороны РФ, над территорией России за ночь были уничтожены 94 украинских дрона, в том числе 36 над Ростовской областью, 17 над Белгородской и 15 над Воронежской.

