TikTok подписал соглашение о продаже американской части бизнеса

TikTok подписал обязывающее соглашение о продаже своей американской компании совместному предприятию, контролируемому инвесторами из США — Oracle, Silver Lake и MGX.

Сделку, сообщает Associated Press, планируют закрыть 22 февраля. Такая дата указана в обращении гендиректора TikTok Шоу Цзы Чу к сотрудникам, с которым ознакомилось агентство.

После завершения сделки работа американской части TikTok будет, как декларируется, соответствовать принципам «защиты данных американцев и национальной безопасности США». В частности, данные американских пользователей будут храниться локально под управлением Oracle.

Власти США последние несколько лет пытались добиться контроля над работой TikTok, принадлежащего китайской ByteDance, на территории страны. В частности, Дональд Трамп во время своего первого президентского срока пытался запретить работу TikTok в США (суд отменил это решение), его преемник Джо Байден также принял закон о запрете работы платформы, если владеющая ею китайская ByteDance не продаст свою долю.

В сентябре 2025 года Трамп, вернувшийся к тому моменту в Белый дом, объявил, что договорился с властями Китая о «сделке по TikTok». Позднее стало известно, что американскую часть компании собираются продать консорциуму инвесторов из США.

Что властям США не нравилось в работе TikTok

