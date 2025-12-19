Путин: мы не считаем себя ответственными за гибель людей

Владимиру Путину во время прямой линии задали вопрос о мирном плане Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

Корреспондент американского телеканала NBC News Кир Бреннан-Симмонс спросил: «Будете ли вы считать себя ответственным за гибель россиян и украинцев в 2026 году, если отвергнете мирный план Трампа?»

«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали эту войну. Она была начата после антиконституционного вооруженного переворота на Украине», — заявил в ответ президент РФ.

По словам Путина, он высоко ценит мирные инициативы Трампа и «практически согласился» с его предложениями во время саммита на Аляске, хотя это предполагает «непростые решения».

Президент повторил свое прежнее заявление, что Россия готова к переговорам и завершению войны мирными способами.

«Мяч целиком и полностью на стороне наших оппонентов, так скажем, и, прежде всего, главарей киевского режима и их, в данном случае и прежде всего, европейских спонсоров», — сказал Путин.

Читайте также

Прямая линия Путина. Уже 22-й раз. Мы снова ее смотрим — а вы снова про нее читаете (держитесь!)

Читайте также

Прямая линия Путина. Уже 22-й раз. Мы снова ее смотрим — а вы снова про нее читаете (держитесь!)