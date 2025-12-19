Премьер Австралии объявил о крупнейшей за 30 лет программе выкупа оружия у населения после теракта на Хануку

Правительство Австралии в ответ на теракт на пляже Бонди запустит национальную программу выкупа оружия у населения, объявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Программа будет предусматривать выкуп избыточного, недавно запрещенного и незаконного оружия. По словам Альбанезе, этот выкуп оружия станет крупнейшим с 1996 года — со времени правительства Джона Ховарда, когда в городе Порт-Артур вооруженный мужчина открыл стрельбу по туристам, в результате которой погибли 35 человек.

«Законы об оружии в Австралии в последний раз существенно реформировались после трагедии в Порт-Артуре. Ужасные события в Бонди показывают, что нам нужно убрать оружие с улиц», — сказал Альбанезе. Он добавил, что один из стрелявших имел лицензию на оружие и владел шестью единицами. Сейчас в Австралии, по словам Альбанезе, насчитывается более четырех миллионов единиц огнестрельного оружия — больше, чем 30 лет назад.

Расходы на программу выкупа оружия будут разделены между федеральным правительством и штатами, уточнил Альбанезе. Штаты и территории будут собирать сдаваемое оружие и выплачивать компенсацию, а федеральная полиция Австралии будет контролировать его уничтожение. Премьер Австралии добавил, что в рамках программы, как ожидается, будут собраны и уничтожены сотни тысяч единиц огнестрельного оружия.

Кабинет министров Австралии также согласился установить ограничения на количество огнестрельного оружия, которым может владеть один человек, ограничить бессрочные лицензии и виды разрешенного оружия и сделать австралийское гражданство условием для получения лицензии.

Теракт в Сиднее произошел 14 декабря, когда на пляже Бонди, где еврейское сообщество отмечало первый день праздника Ханука, двое мужчин открыли стрельбу. Погибли 15 человек, в том числе дети. Полиция сообщила, что стрельбу устроили 50-летний мужчина и его 24-летний сын — Саджид Акрам и Навид Акрам. По данным полиции, Саджид Акрам, приехавший в страну в 1998 году и позже получивший постоянный вид на жительство, был членом стрелкового клуба и с 2015 года имел лицензию, которая позволяет владеть длинноствольным оружием. Он был убит на месте теракта на пляже. Второй стрелявший, его сын, получил ранение и находится в больнице. Ему предъявлены обвинения.

