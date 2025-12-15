Стихийный мемориал памяти погибших в результате теракта в Сиднее. 15 декабря 2025 года David Gray / AFP / Scanpix / LETA

Нападение на пляж Бонди в Сиднее, где проходило празднование еврейского праздника Ханука, совершили 50-летний мужчина и его 24-летний сын, сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэньон. Отца застрелили полицейские, его сын госпитализирован в критическом состоянии.

Австралийская вещательная корпорация ABC назвала имена нападавших — Саджид Акрам (отец) и Навид Акрам (сын).

По словам комиссара полиции, Саджид Акрам был членом стрелкового клуба. Он подходил под критерии для получения лицензии на огнестрельное оружие для любительской охоты. С 2015 года у него была лицензия, которая позволяет владеть длинноствольным оружием.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк рассказал, что Саджид Акрам приехал в страну в 1998 году по студенческой визе, которая в 2001 году была заменена на партнерскую визу (так называемая семейная виза), после чего он получил постоянный вид на жительство. Его сын — гражданин Австралии по рождению. Из какой страны приехал в Австралию Саджид Акрам, не уточняется.

ABC со ссылкой на источник сообщает, что в 2019 году Австралийская служба разведки (ASIO) проверяла Навида Акрама на причастность к террористической группировке «Исламское государство». Его допрашивали вскоре после задержания в Сиднее члена ИГ Исаака эль-Матари. По данным источника, Акрам «был тесно связан с Матари — самопровозглашенным командующим группировкой в Австралии».

Следователи из Объединенной группы по борьбе с терроризмом (JCTT) предполагают, что Саджид Акрам и его сын могли присягнуть на верность «Исламскому государству». В их машине на пляже, где произошла стрельба, нашли два флага группировки, утверждают источники ABC.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе подтвердил, что Навид Акрам впервые попал в поле зрения ASIO в октябре 2019 года и находился под следствием в течение шести месяцев, но, по оценкам спецслужб, он не представлял «постоянной угрозы».

Террористы открыли огонь в районе пляжа Бонди в Сиднее вечером 14 декабря в первый день Хануки — там собрались представители еврейской общины, которые участвовали в церемонии зажжения первой свечи. Полиция получила сообщение о стрельбе в 18:47 по местному времени. В опубликованных СМИ видео можно увидеть, как сотни людей кричат и убегают с пляжа.

Люди бегут с пляжа во время нападения террористов в Сиднее Alex Larriaga / Reuters / Scanpix / LETA Alex Larriaga / Reuters / Scanpix / LETA

По последним данным, погибли 15 человек, в том числе 10-летняя девочка. Более 40 пострадавших остаются в больницах. Среди погибших — 41-летний раввин Эли Шлангер и раввин Яаков Левитан. Еще один погибший — Александр Клейтман, который был застрелен при попытке защитить свою жену. По данным Jewish Care, Клейтман пережил холокост в детстве, а после иммигрировал в Австралию из Украины.

В результате теракта также погиб 78-летний прихожанин синагоги в Бонди, который пришел на празднование Хануки на пляж вместе с женой и внуками. Еще одна погибшая — 82-летняя Марика Погани, которая в течение многих лет была волонтером в местной еврейской общине.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал нападение актом террора и проявлением антисемитизма. «Мы поддерживаем австралийских евреев и выступаем против ненависти и насилия», — заявил он.

Кабинет министров Австралии объявил о планах ужесточить законодательство об оружии. Среди предлагаемых мер: ускорение создания национального реестра огнестрельного оружия, ограничение количества единиц огнестрельного оружия, которым может владеть один человек, а также дальнейшее ограничение видов оружия, которым можно владеть. По словам Альбанезе, лицензию на оружие смогут получать только граждане Австралии.

Читайте также

Теракт в Сиднее на Хануку Двое нападавших открыли стрельбу на пляже. Погибли более 10 человек. Одного стрелка обезоружил прохожий

Читайте также

Теракт в Сиднее на Хануку Двое нападавших открыли стрельбу на пляже. Погибли более 10 человек. Одного стрелка обезоружил прохожий