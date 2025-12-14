Теракт в Сиднее на Хануку Двое нападавших открыли стрельбу на пляже. Погибли более 10 человек. Одного стрелка обезоружил прохожий

Сотрудники экстренных служб госпитализируют пострадавшего на пляже Бонди в Сиднее, 14 декабря 2025 года Mark Baker / AP / Scanpix / LETA

14 декабря в Сиднее в районе пляжа Бонди (также известного как пляж Бондай) произошла стрельба. Как сообщает Австралийская вещательная корпорация (ABC), очевидцы рассказали, что двое мужчин в черном открыли стрельбу, стоя на небольшом пешеходном мосту. В сети появились видеозаписи, на которых показаны нападавшие.

Стрельба произошла в первый день Хануки — еврейского религиозного праздника, который в этом году отмечается с 14 по 22 декабря. Воскресным вечером в Сиднее (когда по местному времени началась стрельба) проходила церемония зажжения первой свечи.

Один из очевидцев рассказал, что слышал около 50 выстрелов. По данным другого свидетеля, стрельба продолжалась около 10 минут. Он описал происходящее как «ад на Земле».

Двое очевидцев рассказали ABC (1, 2), что поначалу приняли выстрелы за звуки фейерверков или петард. По словам одного из них, Финна, стрелок открыл огонь, находясь в белой машине. Финн видел убитую пожилую женщину. Очевидица Хезер Нолан рассказала, что ужинала вместе с мужем и детьми неподалеку от пляжа. Вместе с семьей она спряталась за скамейкой в раздевалке. К ним подошел один из раненых — по словам женщины, он был весь в крови.

Судя по всему, нападавших было двое — хотя полиция позже сообщила, что проверяет версию о трех стрелках. Один из них был убит, второй — задержан, сообщили в полиции. По уточненным данным, задержанный — в критическом состоянии. В соцсетях опубликовали видео, на котором одного из нападавших, предположительно, обезоруживает очевидец. Был ли этот стрелок впоследствии убит или задержан, неизвестно.

Крис Миннс, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, заявил на пресс-конференции, что в результате стрельбы погибли 12 человек. Он назвал случившееся нападением на еврейскую общину Сиднея. Комиссар полиции штата Мэл Лэйон сообщил о 29 раненых — среди них двое полицейских. Лэйон охарактеризовал стрельбу как теракт. Среди пострадавших один ребенок, добавил комиссар. Детей среди погибших, по предварительным данным, нет.

Израильский журналист Нафтали Ханания пишет, что в результате стрельбы убит раввин Эли Шлангер. По данным издания Newsru.co.il, среди пострадавших — председатель совета Израиль — Австралия Арсен Островский, его ранили в голову.

Генконсульство России в Сиднее сообщило ТАСС, что данных о жертвах среди россиян нет. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что незадолго до начала стрельбы пара из Сочи ушла с пляжа.

Высокопоставленный источник ABC в полиции назвал имя одного из нападавших — Нарвид Акрам. В его доме в пригороде Сиднея Бонниригге проходит обыск. Источники News.com.au в полиции считают, что нападение готовилось несколько месяцев.

Операция на месте стрельбы продолжается, полицейские призвали людей избегать зоны ее проведения. По последним данным, там обнаружили самодельное взрывное устройство. Полиция призвала всех, кто снял видео стрельбы на телефон или регистратор, передать записи в правоохранительные органы.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал стрельбу в Сиднее «шокирующей и вызывающей беспокойство». Он созвал заседание Комитета национальной безопасности с участием министров.

«Мы молимся за выздоровление раненых… и молимся за тех, кто потерял жизнь», — заявил президент Израиля Ицхак Герцог. Он призвал правительство Австралии принять меры по борьбе «с огромной волной антисемитизма, которая отравляет австралийское общество».

Нападение осудил Австралийский совет имамов. «Этим актам насилия и преступлениям нет места в нашем обществе. Виновные должны понести полную ответственность и быть подвергнуты всей строгости закона», — говорится в заявлении совета.

«Медуза»