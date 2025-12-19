Правительство РФ решило расторгнуть военные соглашения с Германией, Польшей и еще девятью странами Европы

Правительство РФ разрешило министерству обороны прекратить военные соглашения с 11 странами Европы, которые подписали с 1992-го по 2002 год.

В список попали международные договоры о сотрудничестве с Германией, Польшей, Норвегией, Болгарией, Румынией, Данией, Нидерландами, Хорватией, Бельгией и Чехией.

Кроме того, в перечне упоминается соглашение о взаимопомощи с Великобританией и Северной Ирландией.

Правительство России в июле прекратило соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Германией. В МИД РФ заявили, что оно «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».