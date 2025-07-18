Россия (на четвертый год войны) вышла из соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Германией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прекратил действие соглашения между Россией и Германией о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение, подписанное 15 июля, опубликовали на портале правовой информации 18 июля.

Мишустин поручил МИД России уведомить Германию о принятом решении.

Правительства России и ФРГ подписали соглашение 14 июня 1996 года. Документ предполагал, что стороны будут содействовать военно-техническому сотрудничеству между предприятиями, организациями и ведомствами двух стран.

МИД России заявил в июне 2025-го, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве «абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений», а правительство ФРГ проводит «откровенно враждебную политику» и «идеологически обрабатывает население Германии в антироссийском ключе».