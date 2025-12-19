«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением». Путин — о возможности новой войны
Владимир Путин заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и не планирует новых «специальных военных операций».
«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением», — сказал президент РФ в ходе прямой линии, отвечая на вопрос корреспондента «Би-би-си» о том, какое будущее Путин видит и строит для России.
Вслед за этим Путин вновь напомнил о том, как европейцы «надули» Россию с расширением НАТО на восток. «Как у нас в народе говорят, кинули, просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», — отметил он.
Путин сказал, что Россия может немедленно прекратить боевые действия «при обеспечении условий нашей безопасности на среднесрочную и длительную перспективу».
По утверждению президента, Россия готова работать с США и Европой, но «на равных и при уважительном отношении друг к другу».
«Это не мы воюем с Западом. Это вы с нами воюете — руками украинских националистов», — добавил он.