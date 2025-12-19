Матвей Сафонов получил травму в финале Межконтинентального кубка. Похоже, два из четырех пенальти он отразил со сломанной рукой!

Российский вратарь французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов сломал левую руку в финале , сообщил клуб. Теперь голкипер пропустит от трех до четырех недель.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал, что сам Сафонов не знает, как и когда получил травму. «Мы думаем, что это произошло на третьем пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отразил два последних пенальти, несмотря на травму», — добавил Энрике.

Тренер предположил, что высокий уровень адреналина во время игры позволил Сафонову какое-то время не чувствовать боли.

Сам вратарь поблагодарил болельщиков за поддержку. «Что бы ни случилось, меня не сломать», — сказал Сафонов.

Французский ПСЖ победил бразильский «Фламенго» в серии пенальти и стал обладателем Межконтинентального кубка. Матч прошел в Катаре 17 декабря. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в серии послематчевых пенальти пропустил только первый удар, отразив подряд следующие четыре. Он стал первым голкипером в истории, которому удалось сделать это на турнире, проходящем под эгидой ФИФА.

