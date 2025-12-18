Матвей Сафонов выиграл еще один трофей для французского ПСЖ. Сейчас это самый успешный клуб в мире. Россиянин отбил четыре (!) пенальти подряд Еще месяц назад он сидел в запасе без шансов выйти на поле

Матвей Сафонов (в зеленом) после финала Межконтинентального кубка Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / Getty Images

Российский вратарь французского клуба ПСЖ Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале . Он стал первым голкипером в истории, которому удалось сделать это на турнире, проходящем .

Матч состоялся вечером 18 декабря в Катаре, соперником ПСЖ был бразильский «Фламенго». Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 1:1.

В серии послематчевых пенальти Сафонов пропустил только первый удар, после чего отбил четыре подряд. Его партнеры по команде забили дважды.

ПСЖ участвовал в Межконтинентальном кубке как победитель европейской Лиги чемпионов. Для французского клуба 2025 год — самый успешный в истории. Помимо победы в Лиге чемпионов (первой за все время своего существования) ПСЖ выиграл чемпионат и кубок Франции, а также Суперкубок УЕФА. Из всех турниров, где они участвовали, парижане не смогли добиться победы лишь в Клубном чемпионате мира, проиграв в финале «Челси».

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. За его переход парижский клуб заплатил 20 миллионов евро — это был третий самый дорогой трансфер в истории для российских игроков после Александра Головина (30 миллионов, «Монако», 2018 год) и Юрия Жиркова (21 миллион, «Челси», 2009 год).

На момент перехода Сафонова в ПСЖ основным вратарем команды был итальянец Джанлуиджи Доннарума, и в первом сезоне российский вратарь нечасто выходил на поле: он провел только 10 игр в чемпионате Франции (из 34) и ни разу не вышел на поле в плей-офф Лиги чемпионов и в матчах Клубного чемпионата мира.

Перед началом нынешнего сезона ПСЖ расстался с Доннарумой, однако для Сафонова ситуация стала еще хуже: клуб приобрел 24-летнего французского вратаря Люку Шевалье за 40 миллионов евро, и руководство сразу обозначило — именно он безоговорочно является первым номером команды. За первые три месяца сезона Сафонов не провел на поле ни минуты ни в одном турнире.

Лишь в начале декабря, когда Шевалье получил травму лодыжки, российский вратарь получил место на поле. Пока француз лечился, россиянин провел два матча, и в обоих не пропустил. Сафонов остался основным вратарем и в следующих двух матчах (одним из них и стал финал Межконтинентального кубка) — уже несмотря на возвращение француза.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике после матча отказался отвечать на вопрос журналистов, готов ли он рассматривать Сафонова как основного вратаря. «Вы правда считаете, что сейчас подходящее время говорить об этом? Сейчас время отпраздновать этот трофей, поздравить всех — и тех, кто играл, и тех, кто не играл, — и порадоваться за наших болельщиков», — заявил он.

