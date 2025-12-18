Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной. Его сайт перестал работать из-за двух миллионов обращений за минуту

Сайт Верховного суда России перестал открываться после публикации полного текста определения по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.

В пресс-службе суда сообщили РИА Новости, что в течение минуты «было два миллиона обращений к сайту». При попытке открыть сайт появлялась надпись: «Извините, в данный момент ведутся технические работы».

В определении суда, в частности, приводятся выводы психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой, в период продажи квартиры у Долиной на фоне «индивидуально психологических особенностей» отмечалось «изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций». В связи с этим она «не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий».

В определении отмечается, что во время сделки Долина подверглась значительному психологическому воздействию мошенников, которым удалось убедить певицу продать квартиру за счет «ряда психологических особенностей жертвы: возрастной группы, выраженных ценностей безопасности, образа мышления и личностных черт».

При этом суд посчитал, что заблуждение певицы в том, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для аннулирования сделки.

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в 2024 году, попав под влияние мошенников. Деньги, полученные от Лурье (которая не имела к мошенникам отношения и была обычной покупательницей), она отдала преступникам. Когда Долина поняла, что ее обманули, она обратилась в суд и потребовала признать сделку недействительной.

Суд первой инстанции и Мосгорсуд вынесли решение в пользу Долиной. Они признали сделку купли-продажи недействительной, а певицу — собственником квартиры. При этом суды постановили, что Долина может не возвращать Лурье деньги.

16 декабря Верховный суд РФ вынес решение в пользу Полины Лурье. Иск Долиной (она формально была истцом, так как настаивала на отмене сделки) был отклонен, право собственности на квартиру Верховный суд оставил за Лурье. Решение суда вступает в силу немедленно, таким образом Долина, которая до сих пор фактически живет в квартире, должна ее покинуть.

