В МГПУ закрывают все направления, кроме педагогических. Студентов будут принудительно переводить в другие вузы, не дав им доучиться

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) с 1 сентября останутся только педагогические направления, а студентов других направлений — в том числе «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн» — будут «комфортно» переводить в профильные вузы-партнеры — такие как РГГУ, РАНХиГС и прочие, сообщили в пресс-службе МГПУ.

В вузе поясняют, что главная цель этих изменений — «сконцентрировать все ресурсы МГПУ на ключевой задаче: подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ». Студентам обещают, что образовательная программа полностью сохранится, а стоимость останется такой же — даже если она будет выше, то разницу компенсирует город.

«Это стратегическое решение позволит каждому из вас получить качественное образование в университете, для которого ваше направление является основным и профильным», — заявил на встрече со студентами заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Сами студенты рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что им «поставили ультиматум: либо перевод, либо отчисление».

«И прямым текстом было сказано, что при подаче претензий мы пожалеем», — говорят они.

По словам студентов, администрация вуза старается «все сделать тихо», а их «просят не поднимать шум». Доучиться студентам не дают — исключение сделали только для четверокурсников, которые смогут закончить учебу по своим направлениям.

