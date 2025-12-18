Reuters опубликовал проект плана ЕС об использовании активов России для кредита Украине. Он предполагает, что Киев получит деньги весной 2026 года

Лидеры Европейского союза обратятся к институтам ЕС с просьбой срочно принять инструменты для создания «репарационного кредита», обеспеченного замороженными в Европе активами России, говорится в проекте плана ЕС по использованию этих активов, с которым ознакомился Reuters.

Агентство подчеркивает, что документ еще может измениться.

В проекте перечислены несколько условий такого кредита. Среди них — полное соблюдение договорных обязательств держателей активов, а также требование о том, чтобы предоставляемые средства были направлены на поддержку оборонной промышленности как Украины, так и Евросоюза.

Лидеры ЕС, следует из документа, хотят, чтобы Украина начала получать финансовую поддержку посредством этого кредита, в том числе на свои военные нужды, со второго квартала 2026 года.

18 декабря в Брюсселе начался двухдневный ежемесячный саммит Евросоюза. В рамках встречи лидеры стран — участниц блока должны окончательно определить судьбу российских замороженных активов и их возможное использование в качестве помощи Киеву.

Еврокомиссия предлагает выдать Украине кредит под залог этих замороженных активов. Против «репарационного кредита» выступает в первую очередь Бельгия, где в депозитарии Euroclear находится подавляющая часть заблокированных российских активов. Власти страны опасаются, что им придется в одиночку отвечать на судебные претензии со стороны РФ.

подробнее о встрече

Война Тысяча триста девяносто четвертый день. В Брюсселе начинается саммит ЕС. Там решат, получит Украина «репарационный кредит» или нет

подробнее о встрече

Война Тысяча триста девяносто четвертый день. В Брюсселе начинается саммит ЕС. Там решат, получит Украина «репарационный кредит» или нет