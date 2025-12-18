Госдума приняла в первом чтении законопроекты против россиян, осужденных по политическим статьям. Им запретят продавать имущество и откажут в консульских услугах

Депутаты Государственной думы приняли пакет законопроектов о новых ограничениях для россиян, заочно осужденных по политическим статьям, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроект коснется тех, кто был признан российским судом виновным в совершении уголовных преступлений или административных правонарушений по шести составам КоАП, но живет за рубежом.

Речь идет в частности об осужденных за «дискредитацию» армии, уклонение от обязанностей «иноагента» и участие в «нежелательной» организации. Зачастую в России по этим статьям выносят приговоры оппозиционным политикам, активистам, независимым журналистам, а также гражданам, выступающим против российско-украинской войны.

Согласно законопроекту, в отношении таких людей в РФ установят «комплекс временных ограничительных мер». Среди них — блокировка счетов, заморозка активов и имущества, ограничение прав на вождение автомобилем, запрет на заключение сделок, отказ в предоставлении госуслуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей.

Решение о введении ограничений будет принимать Генпрокуратура, Ведомство также будет вести публичный «Список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры» — по сути, реестра врагов государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициативы «создадут дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания и обеспечения верховенства закона».