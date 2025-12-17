Власти Томска отозвали разрешение на пикет против блокировки Roblox из-за «угрозы нарушения прав граждан». На предыдущую акцию вышли 50 человек
Администрация Томска отозвала разрешение на проведение 21 декабря пикета против блокировки игровой платформы Roblox. Об этом сообщил организатор акции, активист Антон Исаков.
Акция должна была пройти в гайд-парке на улице Высоцкого — специально отведенном для массовых мероприятий месте. Согласовывать митинги там не нужно, если участников меньше 150, отмечает «7×7».
В уведомлении Комитета общественной безопасности говорится, что мэрия не может допустить «создания угрозы нарушения каких-либо прав граждан», а также угрозы безопасности участников мероприятия. Что именно им угрожает, в мэрии не уточнили.
По словам Исакова, на вопрос организаторов об изменении места для пикета чиновники ответили, что все площадки заняты.
Предыдущая акция против блокировки Roblox прошла в том же гайд-парке 14 декабря. По оценке Исакова, на нее вышли около 70 человек, по другим оценкам — около 50 человек. На акцию вышли студенты местных учебных заведений, а также родители детей, играющих в Roblox. Некоторые из них держали в руках плакаты со словами «Руки прочь от Роблокса!» и «Roblox — нежная штучка. Играй, а не блокируй». Перед началом митинга были задержаны сторонники «Другой России Эдуарда Лимонова» Арсений Леошко и Александр Ершов. Поводом для задержания силовики назвали демонстрацию символики незарегистрированной партии «Другая Россия». По данным канала «Национальная правозащита», полицейские требовали от Ершова подписать контракт на войну с Украиной, угрожая отправить на фронт силой. В итоге обоих задержанных отпустили без протоколов.
Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox 3 декабря. Такое решение ведомство объяснило тем, что на платформе распространялись материалы «экстремистской» направленности и «пропаганда ЛГБТ». В Роскомнадзоре заявили, что «дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию».