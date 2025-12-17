В шорт-лист «Оскара» попали фильмы о российских журналистках, Саше Скочиленко и пропаганде в школах

Американская академия кинематографических искусств назвала фильмы, вошедшие в короткие списки претендентов на премию «Оскар». В категории «Лучший полнометражный документальный фильм» в шорт-лист попал фильм Джулии Локтев «Мои нежелательные друзья. Часть I: Последний воздух в Москве» о российской независимой журналистике.

В почти шестичасовом фильме рассказывается о жизни российских журналисток зимой 2021–2022 годов.

В этой же категории в шорт-лист попал фильм «Господин Никто против Путина», снятый в школе уральского города Карабаш, в которой после начала полномасштабной войны с Украиной усилилась пропаганда. Съемку вел Павел Таланкин, школьный педагог-организатор. Летом 2024 года Таланкин уехал из России, забрав с собой отснятый материал.

Кроме того, в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» в короткий список попал фильм украинского документалиста Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки».

В категории «Лучший короткометражный игровой фильм» в шорт-лист включили картину Александра Молочникова «Экстремистка». Фильм основан на истории Саши Скочиленко — художницы, которую в 2023 году приговорили к семи годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, а в 2024 году освободили в рамках обмена заключенных.

Короткометражный анимационный фильм «Три сестры» российского режиссера Константина Бронзита попал в шорт-лист в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 22 января 2026 года.