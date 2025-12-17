Путин теперь и в «Простоквашино». Посмотрите, если у вас есть силы

Президент РФ Владимир Путин появился в серии мультсериала «Простоквашино», сообщает 17 декабря РБК, ссылаясь на источник на медиарынке.

Издание опубликовало два кадра с Путиным. Он присутствует на фотографии возле новогодней елки. Рядом с Путиным стоят дядя Федор, пес Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин и другие герои сериала. Предположительно, фотография висит на стене в доме семьи дяди Федора.

В «Союзмультфильме» заявили ТАСС, что «кадр подлинный».

Когда серия выйдет в эфир и озвучивал ли кто-то из актеров персонажа Путина, не сообщается.

Глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила в сентябре, что персонаж Путина может появиться в «Простоквашино». По ее словам, «Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры».

Обновленный мультсериал «Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов — выходит с 2018 года. Уже вышло шесть сезонов.

Внимание! 19 декабря 2025 года Путин будет не в «Простоквашино». Он будет на «прямой линии» с народом России. «Медуза» проведет онлайн этого мероприятия.