«Коммерсант»: Минцифры обсуждает возможность перевода СМС-уведомлений от банков в мессенджер Max

Министерство цифрового развития России обсуждает возможность перевести СМС-уведомления от банков в мессенджер Max, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По словам одного из собеседников газеты, такая функция может быть запущена уже до конца 2025 года, но пока не полноценно, так как у мессенджера «пока нет прямого безопасного стыка с банками». VK (разработчик Max) ранее обсуждал с мобильными операторами перевод всех банковских уведомлений в мессенджер, без возможности получения СМС, но договориться сторонам не удалось.

В Минцифры уверяют, что планов обязать банки переводить сервисные СМС в Max нет. В ведомстве отметили, что банки при желании могут использовать сообщения в Max для обеспечения дополнительной безопасности личных данных и финансов пользователей.

Один из источников «Коммерсанта» заявил, что возможность использования Max в качестве дополнительного канала информирования клиента обсуждается в рамках пакета законов для борьбы с мошенниками. «Использование сервисной доставки сообщений через Max — запасной канал, оператор останется приоритетным каналом отправки сообщений, поскольку его правовые отношения с клиентом оформлены в рамках договора», — сказал собеседник издания.

По его словам, для операторов перевод уведомлений в мессенджер будет означать «заметное сокращение доходов — в среднем от 30 рублей до 100 рублей на абонента». Источник считает, что это приведет к повышению стоимости тарифов.

В начале декабря пользователи в России пожаловались на то, что у них пропала возможность авторизоваться в «Госуслугах» через код по СМС — вместо этого им предлагают установить мессенджер Max. В Минцифры вскоре заявили, что намерены «постепенно отказываться» от подтверждения входа на «Госуслуги» через СМС из-за случаев мошенничеств.

16 декабря Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым управляющие компании должны общаться с жильцами домов только в мессенджере Max. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в начале ноября заявил, что жильцы каждого многоквартирного дома в России должны до конца 2025 года создать официальный чат в мессенджере Max. Однако заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев утверждал, что вопрос о принудительном подключении жильцов многоквартирных домов к домовым чатам в Max не рассматривается, эта инициатива носит рекомендательный характер.

