Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер Max

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым управляющие компании должны общаться с жильцами домов только в мессенджере Max.

Как отмечает издание Faridaily, поправки о домовых чатах появились ко второму чтению в законопроекте, который изначально касался избрания в совет многоквартирных домов.

Из принятого закона следует, что операторы по вывозу мусора, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны общаться с собственниками и арендаторами квартир с использованием мессенджера Max. Исключение сделано только для Москвы. В документе указано, что в столице общение с жителями «может» вестись через Max.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в начале ноября заявил, что жильцы каждого многоквартирного дома в России должны до конца 2025 года создать официальный чат в мессенджере Max. Позже заместитель главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев объявил, что вопрос о принудительном подключении жильцов многоквартирных домов к домовым чатам в мессенджере Max не рассматривается, эта инициатива носит рекомендательный характер. По его словам, полноценная реализация такой инициативы потребует изменений в законодательстве.

