Журнал Vanity Fair выпустил 16 декабря большой материал в двух частях (1, 2), посвященный администрации президента США Дональда Трампа. Текст основан на высказываниях главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, с которой в течение 2025 года разговаривал журналист издания Крис Уиппл.

Уиппл рассказал, что говорил с Уайлс около десяти раз «в каждый момент кризиса» в администрации. По его словам, они «регулярно обсуждали практически все», в том числе «содержание и последствия „досье Эпштейна“», «уничтожение Илоном Маском USAID», а также «физическое и психическое здоровье Трампа». Как отметил журналист, разговоры велись под запись, при этом они часто общались «по воскресеньям после церкви».

В ходе этих бесед, заявил журналист, Сьюзан Уайлс «отвечала почти на все вопросы, которые я ей задавал». По его словам, во время общения глава аппарата Белого дома, в частности, заявила, что у Дональда Трампа «характер алкоголика»: он не пьет, но думает, что «нет ничего, чего бы он не мог сделать». Кроме того, журналист процитировал ее высказывание о вице-президенте Джей Ди Вэнсе: он «сторонник теорий заговоров».

Самые резкие высказывания Уайлс, согласно публикации Vanity Fair, относятся к главе Tesla и SpaceX Илону Маску, который работал в Белом доме в начале 2025 года, а после увольнения публично поссорился с Трампом. Из слов Уайлс, которые приводит издание, следует, что Маск «принимал микродозы» наркотических веществ, когда делал скандальные сообщения в соцсети икс, хотя у нее нет информации из первых рук. «Он явный кетаминщик. <…> И он странный, очень странный человек, как, по-моему, и все гении», — цитирует ее журнал.

После публикации Vanity Fair Сьюзан Уайлс написала в соцсети икс, что это «недобросовестная заказуха». По ее словам, издание проигнорировало «важные детали» и не включило в статью большую часть того, что она говорила о президенте и его команде. «После прочтения я пришла к выводу, что это сделали для того, чтобы создать чрезвычайно хаотичную и негативную картину о президенте и нашей команде», — заявила Уайлс.

68-летняя Сьюзан Уайлс считается одним из самых влиятельных сотрудников Белого дома во второй президентский срок Дональда Трампа. Она стала первой женщиной на посту главы аппарата Белого дома. Уайлс работала с Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году и сыграла ключевую роль в его президентской кампании в 2024-м, пишет BBC News.

