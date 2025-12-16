К уральскому правозащитнику Алексею Соколову пришли с обыском, после которого его увезли на допрос, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката. По его словам, Соколова подозревают в «организации деятельности нежелательной организации» (часть 3 статьи 284.1 УК).

Кроме того, по данным телеграм-канала «Урал Live», связанного с пропагандистом Владимиром Соловьевым, обыски прошли у двоих коллег Соколова — Ларисы Захаровой и Романа Качанова из проекта «Правозащитники Урала». В телеграм-канале утверждается, что дело о «нежелательной организации» связано с получением грантов от Норвежского Хельсинкского Комитета и Национального фонда в поддержку демократии (оба объявлены в России «нежелательными»).

Обыск проходит и в адвокатском кабинете Романа Качанова в Екатеринбурге, сообщает местное издание Itʼs My City со ссылкой на источник. Связаться с Качановым изданию не удалось.

В середине ноября свердловская общественница Екатерина Сапрыкина потребовала, чтобы Следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело в отношении Соколова, Захаровой и Качанова. Она утверждала, что правозащитники на деньги Норвежского Хельсинкского Комитета и Национального фонда в поддержку демократии «реализовывали цели, направленные на дестабилизацию обстановки в регионе, организацию протестов и дискредитацию правоохранительных органов».

Алексей Соколов — бывший член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и сооснователь организации «Правозащитники Урала», которая помогает заключенным оспаривать незаконные действия сотрудников ФСИН. В отношении Соколова рассматривается уголовное дело о повторной демонстрации «экстремистской символики», возбужденное из-за логотипа фейсбука в постах телеграм-канала «Правозащитники Урала» в 2020 и 2021 годах. С июля 2024 года Соколов находился в СИЗО, в январе 2025-го его выпустили под подписку о невыезде.