Уральского правозащитника Алексея Соколова освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Его обвинили в повторной демонстрации логотипа фейсбука

В Екатеринбурге из следственного изолятора освободили правозащитника Алексея Соколова, арестованного по делу о повторной демонстрации логотипа фейсбука (часть 1 статьи 282.4 УК), сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы».

У Соколова 4 января закончился срок назначенной судом меры пресечения, отмечает Itʼs My City. Следователь не стал требовать продления ареста. Правозащитника отпустили под подписку о невыезде.

Алексей Соколов — бывший член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области и сооснователь организации «Правозащитники Урала», которая помогает заключенным оспаривать незаконные действия сотрудников ФСИН. Он находился под арестом с июля 2024 года.

Соколова обвинили в демонстрации запрещенной символики из-за размещения ссылок на фейсбук в телеграм-канале «Правозащитники Урала» в 2020 и 2021 годах. Ранее юриста уже арестовывали по аналогичной административной статье (статья 20.3 КоАП) за публикацию логотипа фейсбука.

После ареста правозащитник рассказал об избиении при задержании и называл свое дело заказным, пишет Itʼs My City. По мнению Соколова, ФСИН преследует его за правозащитную деятельность.

В 2022 году компанию Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, объявили в России «экстремистской организацией».

какие ограничения за этим последовали

Компанию Meta объявили в России «экстремистской». В фейсбуке, инстаграме и WhatsApp лучше больше не писать? 8 карточек