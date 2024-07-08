Уральского правозащитника Алексея Соколова арестовали по делу о повторной демонстрации логотипа фейсбука

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 1 сентября уральского правозащитника Алексея Соколова по уголовному делу о повторной демонстрации логотипа фейсбука (часть 1 статьи 282.4 УК), сообщает Itʼs My City.

О возбуждении дела против Соколова стало известно 5 июля. По данным издания «Вечерние ведомости», поводом стали публикации в телеграм-канале «Правозащитники Урала», связанном с Соколовым.

«Вечерние ведомости» предполагают, что Соколова преследуют из-за видео с заключенным, скриншоты которого публиковались в телеграм-канале «Правозащитники Урала». На записи, снятой, как утверждает источник «Вечерних ведомостей», в екатеринбургской колонии ИК-10, заключенный, стоящий перед сотрудниками ФСИН и охранниками, раздевается до трусов, а затем как минимум пятеро человек в форме укладывают его на пол. Когда он встает, видно, что у него обрита голова и он раздет уже полностью.

В телеграм-канале «Правозащитники Урала» вместе со скриншотами этого видео рассказывалось о жалобах заключенного на незаконные действия сотрудников ФСИН, которые сковали ему руки и необоснованно применили к нему физическую силу, после чего сбрили волосы у него на голове и бороду.

Соколов в суде вину не признал, а также заявил, что ему так и не разъяснили, какую конкретно публикацию ему вменяют.

В октябре 2023 года Соколова арестовали на пять суток по административной статье о демонстрации «экстремистской» символики (логотипа фейсбука на сайте «Правозащитники Урала»). Рапорты на Соколова, как рассказывал его адвокат Роман Качанов, составили оперативники ГУФСИН по Свердловской области. Сам правозащитник считает, что таким образом силовики пытались помешать его деятельности.

5 июля 2024 года к Соколову пришли с обыском. Также с обыском пришли к его коллеге Ларисе Захаровой, которая тоже специализируются на защите прав заключенных (ее в этот момент не было дома). На записи обыска, опубликованной одним из телеграм-каналов, один из сотрудников спрашивал Соколова, «какое положение в преступном мире» тот занимает.

Уголовная статья о неоднократной демонстрации «экстремистской» символики, которую сейчас вменяют Соколову, может применяться только к тем, кто уже попадал под аналогичную административную статью.