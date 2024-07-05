«Какое положение в преступном мире занимаете?» В Екатеринбурге спецназ пришел с обысками к правозащитникам

Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге утром 5 июля пришли с обысками к юристам Алексею Соколову и Ларисе Захаровой, которые специализируются на защите прав заключенных. Первым об этом сообщило издание «Вечерние ведомости». По его данным, обыски также проходят у сына Соколова, Евгения.

Телеграм-канал «УралLive», который связывают с пропагандистом Владимиром Соловьевым, опубликовал видео, на котором показан момент начала обысков у Алексея Соколова. На смонтированной записи видно, как в квартиру врываются вооруженные спецназовцы, они кладут Соколова на пол. Затем между одним из сотрудников и Соколовым происходит такой диалог:

— Какое положение в преступном мире занимаете?

— Никакого. Ребят, я не отношусь вообще к этой иерархии, вы что?

ТАСС и РИА Новости сообщили, что, по информации силовых структур, в отношении Алексея Соколова возбуждено уголовное дело из-за демонстрации символики соцсети Facebook, объявленной в России «экстремистской организацией». Расследование ведут по части 1 статьи 282.4 УК (неоднократное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). РИА Новости сообщает, что с обысками также пришли к единомышленникам Соколова, в действиях которых, говорится в распространенном агентством сообщении, «содержатся признаки распространения экстремистской идеологии».

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в телеграм-канале «Правозащитники Урала», связанном с Соколовым, пишут «Вечерние ведомости». По сообщению издания, Соколову собираются предъявить обвинения. Лариса Захарова проходит по делу как свидетель, во время обыска ее не было дома, она уехала из Екатеринбурга. Дело расследует отдел Следственного комитета РФ по Ленинскому району Екатеринбурга.

Алексей Соколов занялся правозащитной деятельностью после освобождения из мест лишения свободы, пишут «Вечерние ведомости». Соколов помогает заключенным и входит в общественную наблюдательную комиссию. Во время правозащитной работы у Соколова возникали конфликты с региональным управлением ФСИН.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в октябре 2023 года назначил Алексею Соколову пять суток административного ареста по протоколу о публичной демонстрации символики «экстремистской организации» — из-за логотипа Facebook. «Вечерние ведомости» указывают, что Соколова арестовали после доноса управления ФСИН.