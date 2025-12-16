Участников марксистского кружка из Уфы приговорили к срокам от 16 до 22 лет по обвинению в терроризме

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима пятерым участникам марксистского кружка из Уфы, обвиненным в терроризме и подготовке к свержению власти, сообщает «Медиазона».

Врач-отоларинголог и основатель кружка Алексей Дмитриев получил 20 лет лишения свободы. Ветерану Донбасса Павлу Матисову назначили 22 года, а волонтеру «Союза добровольцев Донбасса» Ринату Буркееву — 16 лет заключения. Бывший депутат Курултая Башкортостана Дмитрий Чувилин получил 20 лет, а пенсионер Юрий Ефимов — 18 лет лишения свободы.

После оглашения приговора подсудимые начали скандировать: «Фашисты! Фашисты!», пишет издание.

Участников марксистского кружка, которые с 2016 года собирались для обсуждения вопросов теории коммунизма, задержали в Уфе весной 2022 года. Их обвинили в планировании «насильственного захвата власти» и «установления на территории РФ коммунистического режима». Показания на марксистов дал присоединившийся к кружку гражданин Украины Сергей Сапожников, который ранее воевал на стороне самопровозглашенной ДНР. Подсудимые своей вины не признали. На суде они рассказывали о пытках и избиениях после ареста.

