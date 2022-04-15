В Уфе участников марксистского кружка обвинили в терроризме. В СИЗО оказались депутат, врач, пенсионер и два ветерана Донбасса

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Страница Рината Буркеева во «ВКонтакте»

В Уфе в конце марта были отправлены под арест участники марксистского кружка, которых СК обвинил в организации террористического сообщества. Историю кружка и подробности этого дела рассказала .

В СИЗО оказались основатель кружка, врач-отоларинголог Алексей Дмитриев, пенсионер и предприниматель Юрий Ефимов, депутат Курултая республики Башкортостан, член фракции КПРФ Дмитрий Чувилин (в кружке не состоял), а также участники боевых действий на востоке Украины в 2014 году Павел Матисов и Ринат Буркеев. Дело строится на показаниях еще одного ветерана Донбасса Сергея Сапожникова, который проходит по нему как свидетель.

Как пишет «Медиазона», кружок был основан в 2016 году и собирался раз в неделю в музее имени Сталина. Записи занятий, на которых обсуждались вопросы теории коммунизма, истории, философии и так далее, публиковались на ютьюбе и в группе кружка во «ВКонтакте». Как рассказали изданию бывшие участники кружка и посетители встреч, на занятия приходили «и левые, и правые, и навальнисты», там проходили споры и дебаты.

Участники боевых действий в Донбассе присоединились к кружку в 2018-2019 годах. По воспоминаниям бывших участников, они ходили в камуфляже, использовали вместо имен позывные, а между собой связывались при помощи раций. Они стали придумывать позывные и другим участникам; кроме того, начались разговоры о структурировании организации, написании устава, а на выездном слете в 2019 году «вдруг решили делать построение и кидать страйкбольные гранаты».

«Многие стали возмущаться и говорить, что нам не нужны прозвища, на что Матисов начал кричать, мол, это не прозвища, а позывные, как у них на войне были, что они в Донецке огонь и воду прошли. Некоторые начали говорить, что подобные действия могут всех подставить, напоминали про и , но они на это реагировали агрессивно», — цитирует «Медиазона» одного из бывших участников.

Издание отмечает, что следствие по делу «Сети» называло использование прозвищ доказательством преступных намерений обвиняемых, а в деле «Нового величия» существование организации обосновывалось наличием устава и формального распределения ролей. Устав в случае «Нового величия» был написан человеком, который потом и дал показания на фигурантов дела.

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Другой бывший посетитель кружка рассказал, что перестал ходить туда из-за подозрительного поведения Сергея Сапожникова, который называл себя «Родник». «Он вел как провокатор, при этом сам оставался в стороне. Например, сам никогда не выступал на камеру, зато всех подталкивал сняться на видео. У него всегда были разные номера телефонов Я начал искать про него информацию в интернете и узнал, что Украина объявляла его в розыск, его арестовывали в России, но потом отпустили», — говорит он.

Как пишет «Медиазона», Сапожников — уроженец Украины. В 2014 году он принял участие в войне в Донбассе на стороне сепаратистов, потом уехал в Россию и получил российское гражданство. В Уфе он женился и стал отцом. Украина объявила Сапожникова в международный розыск по подозрению в разбое, незаконном завладении автомобилем и убийстве (его соратник в интервью «Комсомольской правды» настаивал на его невиновности на основании того, что в момент предполагаемого преступления он был в Донецке).

В 2017 году из-за розыска Сапожникова отправили под арест в Уфе, но через несколько месяцев освободили. После этого он, по словам собеседников «Медиазоны», и познакомился с другими ветеранами Донбасса Павлом Матисовым и Ринатом Буркеевым, а также с депутатом Курултая Дмитрием Чувилиным.

Матисов был зампредседателя местного отделения «Союза добровольцев Донбасса», Буркеев ранее был активистом «Авангарда красной молодежи» и «Левого фронта», а Чувилин возглавлял местное отделение «Левого фронта» и семейное предприятие по производству печатей. Он не участвовал в марксистском кружке, но сам собирал у себя местных левых активистов.

В 2021 году, по словам собеседников «Медиазоны», между Сапожниковым, Матисовым и Чувилиным произошел конфликт из-за «небольшого бизнеса», и они перестали общаться (и ходить на собрания кружка).

23 марта в музее имени Сталина прошло последнее занятие кружка, а 25-го сотрудники ФСБ провели там обыски — а также у 13 участников кружка. СК утверждает, что при обысках были найдены «гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью, средства коммуникации, снаряжение для использования в полевых условиях, экстремистская литература и иные предметы».

По утверждению следствия, ветеран Донбасса Павел Матисов в 2019 году создал «террористическое сообщество», «целью которого являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя России». Организатор марксистского кружка врач Алексей Дмитриев и пенсионер Юрий Ефимов также обвиняются в призывах к терроризму на основании материалов, опубликованных на страничке кружка во «ВКонтакте». Один из этих материалов — видео, на котором Ефимов призывают к свержению капитализма, пишет «Медиазона».

Сергей Сапожников дал ФСБ показания о том, что участники предполагаемой организации собирались формировать боевые группы, нападать на сотрудников полиции, захватывать склады с вооружением, а ему самому предлагали стать «военным комендантом Уфы». Он также заявил, что они «ждут нестабильной ситуации в стране, чтобы захватить власть, убивать сотрудников полиции, политиков».

Штаб кружка, по версии «Родника». состоял из шести человек, актив — из семи, он назвал их имена и позывные, Юрий «Главарь», «Атаман» Ефимов и Павел «Матрос» Матисов были, по его словам, руководителями организации. Алексей «Пинцет» Дмитриев отвечал за медицинское обеспечение и идеологическую подготовку. Ринат «Болик» Букреев — за общие вопросы. А Дмитрий «Депутат» Чувилин — за пропаганду и подготовку пропусков для беспрепятственного перемещения в условиях карантина.

«Медиазона» пишет, что Павел Матисов после задержания дал показания на себя и других фигурантов дела, но позже отказался от них. Остальные задержанные отказались признать себя виновными. Адвокат депутата Чувилина в разговоре с «Медиазоной» связал преследование своего подзащитного с его политической деятельностью. Юрист предположил, не называя имен, что в состав кружка входил провокатор.

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