Дональд Трамп подал иск к «Би-би-си» из-за выпуска программы «Панорама», в котором британская корпорация склеила два фрагмента речи президента США, произнесенной 6 января 2021 года, в день штурма Капитолия.

Иск подан во Флориде, сумма требований по нему составляет пять миллиардов долларов. Согласно судебным документам, Трамп обвинил телекомпанию в клевете и нарушении закона о торговой практике.

В середине ноября Трамп анонсировал, что подаст в суд на корпорацию. Еще до подачи иска юристы «Би-би-си» направили развернутый ответ на претензии, в котором заявили, что в монтаже не было злого умысла, а программа не нанесла Трампу ущерба, поскольку вскоре после ее выхода он был переизбран. Также они указали, что у «Би-би-си» не было прав на распространение программы в США.

Однако Трамп в иске ссылается на соглашения «Би-би-си» с другими дистрибьюторами на показ контента. Также в иске утверждается, что жители Флориды могли получить доступ к программе, используя VPN или стриминговый сервис BritBox.

Выпуск программы «Панорама», к которому возникли претензии у Трампа, вышел на «Би-би-си» в октябре 2024 года, за неделю до выборов президента США, а скандал разгорелся в ноябре 2025-го из-за утекшего внутренного документа — после него в публичном поле появились обвинения в нарушении принципов журналистской беспристрастности в адрес «Би-би-си», касавшиеся в том числе монтажа речи Трампа.

11 ноября гендиректор «Би-би-си» Тим Дэйви и глава новостного подразделения Дебора Тернесс подали в отставку. Спустя еще несколько дней «Би-би-си» принесла извинения за монтаж в программе. «Мы признаем, что наш монтаж непреднамеренно создал впечатление, будто мы показывали один непрерывный фрагмент речи, а не выдержки из разных ее частей, и что это создало ошибочное впечатление, будто президент Трамп призвал к насильственным действиям», — говорилось в заявлении «Би-би-си». При этом корпорация отклонила требования о компенсации и не согласилась с наличием оснований для иска о клевете.

