СПЧ потребовал, чтобы телеграм-каналы удалили видео убийства в подмосковной школе

Совет по правам человека при президенте РФ потребовал, чтобы телеграм-каналы не распространяли — и чтобы удалили — фотографии и видео убийства, произошедшего 16 декабря в школе в Одинцовском районе Подмосковья.

«Понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса. Авторы таких публикаций не задумываются, каково родным и близким убитого ребенка видеть эти кадры? Понимать, что их бесконечно демонстрируют на просторах Интернета? Каково видеть это одноклассникам, которые учились с ним вместе? Да, и другие дети, наткнувшись на это видео, испытают сильнейшее нервное потрясение и побоятся завтра идти в школу», — говорится в заявлении СПЧ.

В совете добавили, что намерены добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию подобного жесткого контента.

Утром 16 декабря в Успенскую общеобразовательную школу в поселке Горки-2 Одинцовского района пришел подросток с ножом и напал на учеников. По данным СМИ, нападавший — 15-летний ученик девятого класса этой же школы Тимофей К. Он снимал свои действия на видео и публиковал в личном телеграм-канале. В частности, перед тем, как напасть на детей, он спрашивал у них, какой они национальности. В результате нападения погиб десятилетний ученик четвертого класса. Нападавшего задержали.

