На Михаила Зыгаря составили протокол об участии в «нежелательной» организации
В Басманный суд Москвы поступил административный протокол на журналиста и писателя Михаила Зыгаря об участии в деятельности «нежелательной» организации, обратила внимание «Медиазона».
Когда протокол будет рассмотрен и что стало поводом для его составления, пока неизвестно.
В феврале 2024 года Генпрокуратура РФ объявила «нежелательным» фонд по борьбе с российской пропагандой XZ foundation, при поддержке которого Михаил Зыгарь вместе с режиссером Ильей Хржановским выпустили серию роликов «Великие русские злодеи».
В июле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Михаила Зыгаря к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ — за пост об убийствах мирных жителей в Буче. В марте 2025 года суд в Смоленске запретил телеграм-канал журнала «Да. Зыгарь» на территории России.
