ФСБ заявила, что задержала подростков, готовивших теракт на нефтепроводе «Дружба»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о предотвращении взрыва на участке нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области.

В Центре общественных связей ФСБ объявили, что за попытку диверсии задержаны четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

«Задержанные в группе по поиску быстрого заработка в мессенджере Telegram в октябре 2025 года установили контакт с сотрудником украинских спецслужб», — заявили в ЦОС ФСБ.

По версии ФСБ, подростки по заданию «сотрудника спецслужб» совершили несколько поджогов объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также «получили координаты тайника с СВУ для подрыва нефтепродуктопровода».

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к диверсии» (наказание от 12 до 20 лет лишения свободы). Фигуранты дела арестованы, у них дома проведены обыски.

С ноября 2025 года в России уголовная ответственность по ряду преступлений, связанных с террористической или диверсионной деятельностью (в том числе, по делам о диверсии), снижена до 14 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту законодательную инициативу, заявлял, что она, в числе прочего, нужна «для защиты подрастающего поколения от влияния со стороны иностранных спецслужб, разведок, которые вовлекают в диверсии».

Правозащитная организация «Первый отдел» обращала внимание на то, что во многих делах о диверсиях фигурируют «анонимные заказчики», которые предлагают совершить поджог за вознаграждение. Правозащитники считают, что за такими «заказами» могут стоять провокаторы из спецслужб, в обвинительные приговоры выносят в том числе на основе полученных под пытками признаний.

Читайте также

Диверсантов приравняют к террористам, «оправдание» диверсий в некоторых случаях станет преступлением Одобрение взрыва на Крымском мосту — тоже? 12 карточек