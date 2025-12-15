В России предложили создавать единые штабы обороны в регионах, где введено военное положение
Минобороны России предложило формировать в регионах, где введено военное положение, штабы обороны, соответствующая инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, проект закона подготовлен с учетом опыта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также аннексированных частей Запорожской и Херсонской областей. В октябре 2022 года Путин подписал указ о введении военного положения на этих территориях, после чего там одновременно действовали оперативные штабы и штабы территориальной обороны.
В Минобороны РФ, как отмечает «Коммерсант», посчитали, что эти структуры частично «дублировали функции друг друга, что замедляло принятие управленческих решений и снижало эффективность взаимодействия органов власти и силовых структур». Эти недостатки проявились в сфере координации «мобилизационных мероприятий», распределения ресурсов и гражданской обороны. В результате в августе 2023 года указом президента эти органы были объединены в единые штабы обороны, в состав которых вошли представители федеральной власти, региональных исполнительных органов, силовых структур и муниципальных администраций.
Минобороны предлагает дополнить закон «Об обороне» статьей о создании межведомственных координирующих органов, которая определит порядок создания штабов в субъектах РФ и муниципальных образованиях, за исключением внутригородских территорий городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя.
Планирование работы штабов, согласно инициативе Минобороны, должно проводиться «заблаговременно в мирное время». Штабы должны обеспечивать «согласованное применение мер военного положения, выполнение мероприятий по территориальной обороне и иных мероприятий», а также координировать совместные действия.
Руководить штабами будут главы регионов и местных администраций, следует из документа.
В мае 2023 года Путин внес изменения в закон «О военном положении». Там, в числе прочего, прописана возможность «принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено». Кроме того, на территориях, где введено военное положение, разрешается проводить референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления.