СБУ утверждает, что подорвала российскую подлодку в порту Новороссийска

Украинские подводные дроны «Sub Sea Baby» подорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — ), которая находилась в порту Новороссийска, утверждает Служба безопасности Украины.

Украинская спецслужба опубликовала в соцсетях видео, на котором запечатлен предполагаемый взрыв подлодки в порту. «В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя», — говорится в заявлении СБУ.

На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые российские войска используют для ударов по территории Украины, заявили в спецслужбе. Стоимость одной подлодки класса «Варшавянка» в спецслужбе оценили приблизительно в 400 миллионов долларов.

Независимых подтверждений информации о подрыве подлодки в Новороссийске не поступало. Минобороны РФ не комментировало заявление СБУ.

Осенью 2025 года украинские дроны неоднократно атаковали нефтяные терминалы в порту Новороссийска, где также расположена военно-морская база Черноморского флота РФ. В самом городе под атаку попадали жилые дома и офис Каспийского трубопроводного консорциума.

