Пассажира московского метро, который шлепнул по ягодицам блогерку Ксению Карпову, арестовали на 15 суток

Басманный суд Москвы назначил 15 суток ареста местному жителю Евгению Еремееву по административной статье о хулиганстве. В сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы его без подробностей называют «обидчиком блогера в московском метро».

Как пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и агентство городских новостей «Москва», речь идет о пассажире метро, который домогался блогерки Ксении Карповой, снимавшей видео на станции «Бауманская».

На сайте суда в карточке дела указано, что фамилия правонарушителя — Веремеев.

В начале декабря блогерка Ксения Карпова пожаловалась в полицию на то, что во время съемок в московском метро ее шлепнул по ягодицам проходивший мимо пассажир. В ответ на ее возмущение мужчина сказал: «И че ты сделаешь? В полицию пойдешь?». Позже Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. По версии судьи, блогерка якобы мешала проходу пассажиров.

Подробнее о произошедшем читайте здесь

«Меня облапали, а виновата я?» В Москве пассажир метро шлепнул по ягодицам блогерку Ксению Карпову и попал на видео. Девушка пожаловалась в полицию — и ее оштрафовали

Подробнее о произошедшем читайте здесь

«Меня облапали, а виновата я?» В Москве пассажир метро шлепнул по ягодицам блогерку Ксению Карпову и попал на видео. Девушка пожаловалась в полицию — и ее оштрафовали