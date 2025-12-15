Пассажира московского метро, который шлепнул по ягодицам блогерку Ксению Карпову, арестовали на 15 суток
Басманный суд Москвы назначил 15 суток ареста местному жителю Евгению Еремееву по административной статье о хулиганстве. В сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы его без подробностей называют «обидчиком блогера в московском метро».
Как пишут телеграм-каналы «Осторожно, новости» и агентство городских новостей «Москва», речь идет о пассажире метро, который домогался блогерки Ксении Карповой, снимавшей видео на станции «Бауманская».
На сайте суда в карточке дела указано, что фамилия правонарушителя — Веремеев.
В начале декабря блогерка Ксения Карпова пожаловалась в полицию на то, что во время съемок в московском метро ее шлепнул по ягодицам проходивший мимо пассажир. В ответ на ее возмущение мужчина сказал: «И че ты сделаешь? В полицию пойдешь?». Позже Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. По версии судьи, блогерка якобы мешала проходу пассажиров.