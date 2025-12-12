Блогерку из Москвы Ксению Карпову, которая пожаловалась в полицию на домогательства пассажира метро, оштрафовали по встречному иску этого мужчины. Девушку признали виновной в том, что она якобы мешала проходу пассажиров. Суд обязал Карпову заплатить административный штраф в размере 25 тысяч рублей. Об этом блогерка рассказала в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 3 декабря. Как рассказала Карпова «Осторожно, новости», она вместе с подругой Евой Кобытовой возвращалась со съемок шоу. Поздно вечером на станции метро «Бауманская» девушки снимали видео, когда к Карповой со спины подошел незнакомый мужчина. Со словами «Ни хуя себе, ты такая ух, блядь» он шлепнул блогерку по ягодицам. В ответ на возмущение Карповой мужчина за кадром заявил: «И че ты сделаешь? В полицию пойдешь?». Этот момент попал на видео, которым Карпова поделилась в соцсетях.

Блогерка обратилась в полицию 8 декабря. Вскоре стало известно, что подозреваемого в домогательствах нашли. Полицейские обещали девушке допросить его, не раскрыв никаких данных о личности мужчины.

11 декабря Карпову и ее подругу вызвали к инспектору, чтобы поехать в суд по делу о домогательствах. Девушки были уверены, что едут на процесс в качестве пострадавшей и свидетельницы.

В отделении полиции Карпову попросили подробно рассказать о себе из-за резонанса. По ее словам, почти все материалы дела посвящены ей — личности, активности в соцсетях и тому, как она оказалась на платформе метро. «О факте домогательства было лишь четыре строчки из двух листов», — пишет «Осторожно, новости» со слов блогерки. В итоге ее сфотографировали и выдали папку с документами для ознакомления с делом. В них говорилось, что Карпова «мешала пассажирам, активно танцевала», а сотрудники метро якобы делали ей замечания и требовали прекратить съемку.

«На видео видно, что я стою на одном месте. А этот чувак выходит и целенаправленно идет ко мне, и я отхожу, чтобы его пропустить. Я читаю и говорю: „Что это? Это же неправда“. Мне говорят: „На вас завели дело, сейчас поедете в суд“», — рассказала она «Осторожно, новости». Оказалось, что подозреваемый в домогательствах подал на Карпову встречное заявление о том, что она мешала проходу пассажиров метро.

В тот же день блогерку и ее подругу Еву Кобытову отвезли в суд, который назначил им штраф за нарушение требований в области транспортной безопасности (часть 3 статьи 11.15.1 КоАП). Карпову оштрафовали на 25 тысяч рублей, Кобытову на 20 тысяч рублей. Блогерка вину не признала.

По словам Карповой, ей запрещали пользоваться телефоном, у нее некоторое время не было возможности попить воды, потому что ее не отпускали из полиции и суда. На судебном заседании Карпова заявила, что не согласна с тем, как описано дело, указала на многочисленные ошибки, расплакалась и спросила: «Почему меня облапали, а виновата я?».

Карпова утверждает, что сотрудники метро ни о чем ее не предупреждали и не просили. «Там сказано, что нас предупреждали, чтобы мы отошли от поезда, но ничего этого не было. Самое интересное, что там же видео прикреплено, на котором видно, что мы стоим с самого края, около нас нет людей, мы никому не мешали», — отметила она.

Дело подозреваемого в домогательствах суд должен рассмотреть на следующей неделе. Однако блогерка сомневается, что мужчину вообще привлекут к ответственности.

Ее подруга Ева Кобытова, в свою очередь, сказала: «Мне неприятно осознавать то, что мы пришли просить помощи у закона. А по итогу получилась так, что виноваты в чем-то мы». Карпова рассказала, что представители власти сказали, «что все из-за того, что я выложила это видео и оно разлетелось, мы всех на уши поставили». «Но это очень странно, потому что под моим видео все поддерживали полицию», ― добавила Карпова. Она намерена обжаловать решение суда.

У Ксении Карповой около 300 тысяч подписчиков в инстаграме и более пяти миллионов подписчиков в тиктоке. Судя по ее соцсетям, блогерка занимается актерским мастерством, пением и ведет собственное шоу в ютьюбе. С самого начала истории некоторые пользователи соцсетей, по словам блогерки, обвиняли ее в том, что видео с домогательствами постановочное. Карпова также рассказала, что ее аккаунты в соцсетях и ролик с приставаниями прохожего подверглись атаке, а ей самой начали писать оскорбления.

