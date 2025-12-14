В центре Москвы впервые с 1991 года не будут зажигать ханукальную менору. Власти не согласовали церемонию
Власти Москвы не согласовали традиционную церемонию зажжения восьмисвечника по случаю еврейского праздника Ханука, которая должна была пройти на площади Революции, сообщили РБК в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.
«По соображениям безопасности мэрия Москвы не согласовала церемонию зажжения свечи на ханукальной меноре на площади Революции в Москве. В связи с этим церемония была отменена», — говорится в сообщении. Как отмечается, церемония проходила центре Москвы ежегодно с 1991 года.
В московской мэрии заявление Лазара не комментировали.
Ханука — еврейский религиозный праздник, который в 2025 году отмечается с 14 по 22 декабря.
14 декабря в Сиднее в первый день праздника во время церемония зажжения первой свечи произошел теракт. Погибли 12 человек, еще 29 пострадали. Один стрелок убит, второй задержан. Главный раввин России в своем телеграм-канале написал, что «теракт в Австралии ужасает».