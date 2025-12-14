В Сиднее открыли стрельбу на пляже, где праздновали Хануку

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря, сообщают The Sydney Morning Herald и Австралийская вещательная корпорация.

Стрельба произошла, когда на пляже праздновали еврейский праздник Ханука, который начинается 14 декабря.

Издание News.com.au сообщает, что погибли 10 человек, власти это не подтверждали. В полиции сообщили о многочисленных жертвах. «Я видел по меньшей мере 10 человек на земле и кровь повсюду», — сказал журналистам один из свидетелей. По предварительным данным, госпитализированы 10 человек, сообщает The New York Times.

9News пишет, что погибли два человека, 17 получили ранения. Кроме того, по его данным, погиб один из нападавших.

По данным очевидцев, на пляже произошло не менее 50 выстрелов, стрельба продолжалась около 10 минут. В сети появились видео, предположительно снятые на месте происшествия: на кадрах двое мужчин стреляют из длинноствольного оружия.

В сети появилось видео, предположительно снятое в районе пляжа. На записи безоружный мужчина сзади нападает на стрелка и отбирает у него оружие. Подлинность видео не подтверждена.

Задержаны двое подозреваемых, сообщили в полиции. Власти призвали местных жителей избегать район пляжа Бонди, поскольку полицейская операция продолжается.