Сотни тысяч украинцев остаются без света из-за ударов России

Жители населенных пунктов в Николаевской, Одесской, Херсонской, Черниговской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей остаются без электричества из-за ударов Вооруженных сил России, нанесенных 13 декабря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря.

По словам украинского лидера, без света остаются несколько сотен тысяч семей. Ремонтные службы работают над тем, чтобы восстановить подачу электроэнергии.

«Россия затягивает войну и хочет как можно больше навредить нашим людям. Всего за эту неделю россияне выпустили более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет разных типов по Украине», — заявил Зеленский.

После атаки ВС РФ в ночь на 13 декабря в МВД Украины заявили, что по всей стране без электричества остались более миллиона абонентов.