Россия ударила по Одесской и Николаевской областям. В Одессе большинство жителей остались без тепла и света, остановлен городской транспорт

Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, а также по критической инфраструктуре в Николаевской области. Не менее семи человек пострадали в результате атак.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер назвал ночную атаку «одной из самых массированных». По его данным, пострадали два человека, о погибших не сообщалось. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пострадали четыре человека. Есть повреждения объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры, написал Кипер.

По словам главы городской военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы, в городе приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Кроме того, в большей части города нет тепла и водоснабжения, добавил Лысак.

Также под удар попала Николаевская область. По словам главы областной администрации Виталия Кима, без электричества остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов; пострадала критическая инфраструктура и электротранспорт города Николаев. В результате атаки пострадали пять человек, трое из них госпитализированы — это 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка, все они в состоянии средней тяжести.

Владимир Зеленский заявил, что Россия в течение ночи запустила по Украине более 450 ударных дронов и 30 ракет разных типов. По всей стране повреждены более десятка гражданских объектов, без света остались люди в Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, без электричества по всей стране остались более миллиона абонентов.