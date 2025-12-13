Ким Чен Ын торжественно встретил северокорейских военных, вернувшихся в КНДР после разминирования в Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил в Пхеньяне военнослужащих 528-го инженерного полка Корейской народной армии, вернувшихся домой после выполнения задач «в зоне боевых действий за рубежом», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствует военных, 12 декабря 2025 года KCNA / KNS / AFP / Scanpix / LETA

Ким Чен Ын встречает военных 528-го инженерного, 12 декабря 2025 года KCNA / KNS / AFP / Scanpix / LETA

Во время торжественной церемонии Ким Чен Ын выступил с речью, в которой напомнил, что полк был развернут в России в начале августа и «добился блестящих результатов при выполнении инженерно-боевой задачи» в Курской области. Однако в течение своей миссии, которая продолжалась 120 дней, полк понес «девять трагических потерь», заявил лидер КНДР.

«Наш инженерный полк, рисковавший жизнью при выполнении приказов, не получил ни компенсации, ни награды, но он получил самое ценное в мире, что ничто не может заменить. Это вера и доверие партии, страны и народа к нашей армии», — сказал Ким Чен Ын в своей речи.

Ким Чен Ын встречает военных 528-го инженерного, 12 декабря 2025 года KCNA / KNS / AFP / Scanpix / LETA

Церемония встречи 528-го инженерного полка в Пхеньяне, 12 декабря 2025 года KCNA / KNS / AFP / Scanpix / LETA

Yonhap уточняет, что в Курской области северокорейские военные выполняли операции по разминированию после ухода ВСУ из региона.

После вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года КНДР направила в Россию своих военных для помощи российской армии. По разным оценкам (в частности, разведки Южной Кореи) всего в Россию было отправлено до 15 тысяч северокорейских военных, и еще около тысячи — для разминирования Курской области после того, как ВСУ вышли из региона. Оценки потерь северокорейских войск в России также разнились. По данным The Wall Street на август 2025-го, потери составили более пяти тысяч человек, треть из которых — убитые.

